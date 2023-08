Giallo di Cimadolmo risolto dall'autopsia: «Maurizio Bassetto si è tolto la vita»

La verità sul giallo di Cimadolmo è arrivata giovedì 17 agosto: Maurizio Bassetto, il ristoratore trovato morto a 80 anni all'alba di sabato scorso, si è tolto la vita. Il cadavere dell'uomo era stato scoperto da una parente all'interno di una concimaia a poca distanza dal ristorante "Da Maurizio".

L'ipotesi che potesse trattarsi di omicidio era stata avanzata dopo che erano state trovate dai carabinieri ferite da taglio compatibili con il coltello e il rasoio rinvenuti a poca distanza dalla vittima. L'esame eseguito oggi dal medico anatomopatologo Alberto Furlanetto, su incarico del pubblico ministero Maria Giovanna De Donà, ha fugato ogni dubbio: non si è trattato di omicidio ma di un gesto estremo, un caso di suicidio. «La ferita mortale - spiega il dottor Furlanetto - è stata quella al ventre. Durante l'esame non sono state trovate ferite e lesioni provocate da terzi. Possiamo quindi affermare con sicurezza che si sia trattato di un gesto estremo autoinflitto». Terminano così le indagini sul caso: nelle prossime ore il pubblico ministero potrà dare il nullaosta per la sepoltura. La data dei funerali sarà fissata a breve.