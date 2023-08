Addio a Maurizio Bassetto, raccolta fondi per pagare i funerali del ristoratore

Dopo l'autopsia e in attesa del nullaosta per la sepoltura, l'addio a Maurizio Bassetto si terrà la prossima settimana. Il ristoratore 80enne era stato trovato morto sabato 12 agosto in una concimaia poco distante dal suo ristorante "Da Maurizio" a Cimadolmo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", in questi giorni il paese si è mobilitato per organizzare una raccolta fondi e pagare le spese del rito funebre. Il Comune si è attivato subito per finanziare le spese di concessione del loculo ma anche tantissimi amici e conoscenti dell'80enne hanno voluto contribuire per dare degna sepoltura al ristoratore morto suicida. La moglie di Bassetto, Eminia, era morta una ventina d'anni fa. La coppia non aveva figli, sarà quindi il comune a farsi carico delle spese per la sepoltura. La salma troverà pace in un loculo rialzato e non sepolta a terra. Non sarà un funerale vero e proprio ma una semplice benedizione del feretro prima della sepoltura.