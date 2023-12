Incidente in officina, auto si stacca e schiaccia un meccanico

Due incidenti sul lavoro nella stessa giornata: è successo lunedì 4 dicembre, in provincia di Treviso. In mattinata il primo incidente era avvenuto alla Way To Go srl di Volpago del Montello dove il titolare di una ditta esterna, incaricato di seguire i lavori sul tetto del capannone, è caduto da circa sei metri di altezza.

Nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 18, il secondo sinistro, avvenuto questa volta in un'autofficina e carrozzeria di Motta di Livenza, la MR Car Service. Come riportato da "La Tribuna di Treviso", è qui che un meccanico di 47 anni è rimasto schiacciato dall'auto su cui stava lavorando. Il braccio di sollevamento su cui il mezzo era ancorato ha ceduto improvvisamente facendo finire l'auto sul torace del meccanico. Soccorso subito dai colleghi, l'uomo è stato trasportato d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del Suem 118: durante le operazioni di soccorso il 47enne sarebbe sempre rimasto cosciente e, al momento, non sarebbe in pericolo di vita. Con due incidenti nel giro di poche ore, però, il bilancio degli infortuni sul lavoro nella Marca continua a salire.