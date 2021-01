"Medici corrotti e assassini": il writer contro il San Valentino torna a colpire

"Medici corrotti e assassini". E' questa la scritta comparsa nella notte tra sabato e domenica in via Ca' Mora a Montebelluna, a poche ore di distanza da quella riapparsa in precedenza sul muretto del ponte di via Ospedale. Ancora una volta, però, nessuno ha notato agire il writer che, grazie al coprifuoco notturno, è chiaramente avvantaggiato nel realizzare questi atti vandalici che oramai si ripetono di settimana in settimana. Sul caso stanno in ogni caso indagando i carabinieri, anche perché ad oggi l'unico elemento chiaro di queste scritte è che il loro autore è chiaramente contrario all'operato svolto da coloro che operano in prima linea contro il Covid all'ospedale San Valentino di Montebelluna. Che si tratti di un negazionista, o di un mitomane qualsiasi alla ricerca di visibilità, sta di fatto che scritte di questo tenore non sono per nulla ammissibili, soprattutto durante il delicato periodo storico che stiamo vivendo.

