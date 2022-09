Paziente fuori controllo, medico aggredito in pronto soccorso

Serata decisamente movimentata, domenica 11 settembre, al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo. Verso le 20.30 i carabinieri di Castelfranco Veneto sono intervenuti sul posto per soccorrere un giovane medico del Suem di Crespano del Grappa, aggredito mentre era in servizio da un 30enne con gravi disturbi psichici.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il paziente era arrivato in ospedale visibilmente agitato e fuori controllo. I colleghi del turno precedente avevano subito allertato i militari dell'Arma. M.T., medico del Suem di Crespano, ha provato però a tranquillizzare il 30enne, già noto alle autorità sanitarie. In tutta risposta il paziente ha colpito il dottore con un pugno alla mascella sinistra e tre calci al braccio sinistro. Le contusioni riportate dal medico sono state giudicate guaribili in una settimana. Solo l'intervento dei carabinieri ha riportato la situazione alla normalità. Per il giovane medico del Suem una brutta disavventura da dimenticare in fretta. A lui sono arrivate parole di vicinanza dal direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi.