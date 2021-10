Anziano disperso nel fiume, trovata barca rovesciata: ricerche in corso

Sono in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco, con elicottero e gommoni, e dei carabinieri per un uomo di 78 anni, Luigino Bianco che sarebbe disperso in un corso d'acqua, un affluente del fiume Malgher, a Brische di Meduna di Livenza. L'anziano era uscito con la barca prestatagli da un amico per andare a funghi lungo le sponde del corso d'acqua (la profondità è di circa cinque metri) e, dopo un ritardo di un paio d'ore, i famigliari hanno allertato i soccorsi, temendo il peggio. La barca su cui si trovava l'uomo è stata trovata rovesciata. Inoltre una scarpa sarebbe stata trovata lungo una delle sponde. Bianco, ex agente di commercio ora in pensione, era uscito alle 12 e avrebbe dovuto rientrare alle 15.