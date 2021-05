Si arrampica a dieci metri di altezza, micio salvato dai pompieri

Si era arrampicato sulla sommità di una pianta, raggiungendo i dieci metri di altezza, ma non era più riuscito a scendere. C'è voluto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Motta di Livenza per recuperare il meraviglioso micio che è stato protagonista di questa vicenda. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 7 maggio, a Meduna di Livenza, in via Verdi. Il gatto, per la gioia del proprietario, era in ottime condizioni.