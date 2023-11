Travolto all'alba da un'auto, runner ricoverato in ospedale a Treviso

Ha riportato fratture e contusioni ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, il 66enne rimasto ferito in un incidente avvenuto alle 7 di stamattina, 29 novembre, a Meduna di Livenza in via Bosco Albaredo. L'uomo, residente poco distante stava svolgendo una corsa mattutina ed è stato travolto da un'autovettura Peugeot guidata da un 60enne che si è subito fermato a prestargli soccorso. Il runner stava correndo a lato della carreggiata. Il 66enne, dolorante e sotto choc, è stato trasportato in elicottero presso il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Intervenuta sul luogo dell'incidente una pattuglia dei carabinieri che hanno svolto gli accertamenti del caso.