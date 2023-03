Maltratta la moglie e il figlio di otto anni, 38enne condannato

Otto anni d'inferno, passati subendo ogni tipo di vessazione (sia fisica che psicologica) e con l'angoscia di vedere anche il figlio di soli 8 anni maltratto da quel padre padrone, sono finalmente arrivati al capolinea. Oggi 21 marzo l'uomo, un 38enne di Meduna di Livenza, è stato condannato in primo grado a 3 anni e 3 mesi di reclusione. Ha ricevuto l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e dovrà pagare alla parte offesa (costituitasi come parte civile difesa rappresentata dall'avvocato Martina Pincirolli) sette mila euro. Il risarcimento del danno per sé e per il piccolo verrà invece quantificato in un distinto procedimento civile. L'imputato ha chiesto di poter scontare la pena in regime di detenzione domiciliare.

La penosa vicenda sarebbe cominciata nel 2014, quando il figlio della coppia era appena nato. "Sei una poco di buono, ti ammazzo, ti prendo il bambino e ti mando fuori casa" sarebbe state alcune delle fasi che l'uomo rivolgeva alla compagna. In sei diverse circostanze, secondo la Procura di Treviso, il 38enne (difeso dall'avvocato Remo Lot) si sarebbe lasciato andare alla violenza, sferrandole pugni e testate al volto, che in una occasione avrebbero procurato alla moglie un trauma contusivo massiccio facciale. Poi le offese contro il figlio, apostrofato con "sei come tua madre, lei è una poco di buono", offeso e anche minacciato.