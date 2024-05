Malore fatale nella sauna della palestra, morto un 75enne

Mentre si trovava all'interno della sauna, a rilassarsi dopo l'allenamento, ha avvertito un malore improvviso, probabilmente un infarto che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata nella serata di giovedì 30 maggio, poco prima delle 20, alla palestra Energym di via Torino a Meduna di Livenza. Luciano Caldo, pensionato 75enne di Pasiano (Pordenone), era un frequentatore abituale della struttura e nonostante l'età era in buona forma. Dopo essere crollato a terra, il pensionato è stato soccorso dal personale della palestra e poi da un giovane neolaureato in infermieristica che ha avviato le pratiche di rianimazione, anche con l'impiego del defibrillatore di cui la struttura è dotata. Nel frattempo è stato allertato il 118: medico e infermieri del Suem, giunti con elicottero, automedica e ambulanza, hanno tentato per almeno mezz'ora di far ripartire il cuore dell'anziano che non ha più dato cenni di ripresa. Una volta dichiarato il decesso, la salma del pensionato, dopo gli accertamenti del caso che sono stati svolti dai carabinieri, è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale di Oderzo. La vicenda ha destato forte cordoglio sia a Meduna di Livenza che a Pasiano dove Luciano Caldo era molto conosciuto. Spetterà ora alla Procura di Treviso firmare il nullaosta per le esequie o chiedere ulteriori accertamenti che potrebbero essere richiesti dalla famiglia direttamente all'Ulss 2.