Malore fatale in sauna, indagato il titolare della palestra Energym

C'è un indagato per la morte di Luciano Caldo, il 75enne di Pasiano di Pordenone stroncato giovedì 30 maggio da un infarto in sauna. Si tratta di Enea Stefanuto, 48 anni, gestore dell'Energym di Meduna di Livenza e dell'Arhena 5, palestra di Portogruaro molto frequentata.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'inchiesa aperta dalla Procura di Treviso è un atto dovuto per verificare se i soccorsi e le misure di sicurezza all'interno della sauna in cui il pensionato ha perso la vita fossero tutte in regola. Il pm Mara De Donà ha disposto l'autopsia sul corpo del 75enne: ad eseguire l'esame, martedì 4 giugno, sarà il dottor Alberto Furlanetto. I funerali di Luciano Caldo non saranno quindi fissati prima della metà della prossima settimana. Enea Stefanuto era stato tra i primi a soccorrere il 75enne morto in sauna: ora è accusato dalla Procura trevigiana di omicidio colposo sulla base dell'articolo 589 del codice penale. Lui e un dipendente della palestra Energym avevano utilizzato il defibrillatore e provato a rianimare Caldo nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi, poi rivelatisi inutili. Luciano Caldo era atteso alla processione del Corpus Domini a Pasiano di Pordenone: secondo i familiari, nonostante l'età il 75enne si manteneva ancora in forma e non aveva mai avuto problemi cardiaci. Per questo motivo l'apertura dell'indagine e la richiesta di accertamenti. A difendere il titolare della palestra è l'avvocato Luigi Maria Torrisi del foro di Treviso.