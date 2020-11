Resta impigliato nel cardano di un trattore, ferito un 14enne

Se l'è cavata con un forte spavento e una frattura al braccio destro. Brutta disavventura per un ragazzo di appena 14 anni nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre, a Meduna di LIvenza, in un terreno agricolo di via San Pio X. Il giovane, per cause in corso di accertamento, è rimasto impigliato nel cardano che si trova sul retro di un trattore. Fortunatamente il sistema di sicurezza del mezzo ha fatto si che il meccanismo si bloccasse quasi subito, evitando al ragazzo lesioni più gravi di quelle riportate. Sul posto, in suo soccorso, sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che hanno trasportato il 14enne al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, a bordo dell'elicottero.