Meningite, i compagni di Tommaso invitati a vaccinarsi: si presentano in 17

Il giorno dopo la tragica scomparsa del 17enne Tommaso Fabris, l'Ulss 2 Marca Trevigiana ha invitato i 22 compagni di squadra del ragazzo, giocatore del The Team Basket di Riese Pio X, a vaccinarsi contro il Meningococco di tipo B.

Dei 22 contatti di Riese si sono vaccinati contro il Meningococco di tipo B ben 17 tra giocatori e staff. Dei rimanenti 5: uno si vaccinerà a Marostica, uno a Bassano del Grappa, uno a Padova e un altro domani, giovedì 2 marzo, a Riese. Solo uno deve ancora decidere se vaccinarsi o meno. L'appuntamento per la seconda dose è stato dato per il 5 aprile (sono previste 2 dosi).

Il cordoglio

Nel frattempo il Comune di Tezze sul Brenta piange la scomparsa del ragazzo di 17 anni colpito da una forma aggressiva di meningite. L'intera comunità esprime il proprio dolore per la perdita di questa giovane vita. "La situazione è apparsa subito gravissima e nonostante gli sforzi dei medici del pronto soccorso e della rianimazione, il quadro clinico di Tommaso era disperato - si legge in una nota - per la nostra comunità si tratta di un lutto difficile anche solo da accettare, perché quando perde la vita un ragazzo di 17 anni si fa davvero fatica a prendere coscienza di una realtà così drammatica".

L'affetto che sta circondando la famiglia del ragazzo è la testimonianza di quanto fosse benvoluto e stimato dalla sua comunità. «Quando sono andato a salutare Tommaso in ospedale assieme ai familiari e a tanti compagni di classe, ho visto negli occhi di tutti un dolore così profondo che ha lasciato in ognuno di noi un grande sconforto e un senso di ingiustizia» conclude Luigi Pellanda, sindaco del Comune di Tezze sul Brenta.