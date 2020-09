Schianto a Merlengo, attesa per il risultato dei tossicologici sul 26enne

Si resta in attesa dell'esito dei tossicologici sul giovane al volante della Giulietta che, sabato notte, si è schiantata contro la Porche Carrera di Davide Callegaro, 49enne residente a Casier, provocandone la morte. Il sostituto procuratore Anna Andreatta ha disposto i gli esami su P.G.C., 26enne residente Povegliano e in attesa del risultato, che presumibilmente sarà disponibile oggi, ha indagato il ragazzo per omicidio stradale.

I test dovranno dire se il 26enne era o meno in grado di stare al volante e se avesse assunto alcol o altre sostanze stupefacenti. Secondo una prima ricostruzione lo schianto, avvenuto in via Colombera a Merlengo, è avvenuto mentre Callegaro viaggiava diretto verso Casier, in direzione Treviso, a bordo della sua Porsche Carrera per rientrare a casa dopo aver passato il sabato sera con gli amici a Ponzano. Sarebbe stata la Giulietta con al volante P.G.C., ricoverato al Ca' Foncello di Treviso con ferite giudicate mediamente gravi, a invadere la corsia opposta piombando a forte velocità sulla Porsche. L’auto di Callegaro ha centrato il cordolo che delimita la carreggiata, tranciato un paletto e ha finito la propria corsa contro la cuspide in cemento che faceva parte della recinzione di un’abitazione all’altezza del civico 13.

Per il 49enne, che era l'allenatore della A.S. Calcio Amatori Ponzano, non c'è stato nulla da fare: all'arriva dei soccorritori l'uomo era già spirato all'interno dell'auto che, per il forte impatto, era del tutto irriconoscibile. Il 26enne è stato invece estratto dalle lamiere della macchina finita accartocciata. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro.