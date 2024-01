L'autista del bus di Mestre non ha avuto un malore: i risultati dell'autopsia

Alberto Rizzotto, l'autista di Vazzola che era alla guida del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre lo scorso 3 ottobre, non ha avuto un malore. Lo ha escluso la perizia sul cuore dell'uomo, dalla quale è risultato che Rizzotto non abbia avuto un attacco cardiaco alla guida del bus. L'uomo, stando a quanto appurato dagli esami medici, è deceduto per lo sfondamento del cranio in seguito alla caduta del pullman da un'altezza di oltre dieci metri.

Sono questi i primi esiti medico-legali, mentre si attendono ancora quelli tecnici sul veicolo e sul viadotto. Nel gravissimo incidente, avvenuto la sera di martedì 3 ottobre 2023, avevano perso la vita 21 persone a bordo del bus, incluso Rizzotto, mentre altre 15 erano rimaste ferite. L'inchiesta dovrà ora stabilire con chiarezza le cause della caduta, assieme alla dinamica dell'incidente e alle eventuali responsabilità. Sul cavalcavia della Vempa gli inquirenti hanno prelevato un tratto di guardrail e un campione dei montanti e dei bulloni, con l'obiettivo è verificare se le condizioni della protezione siano state determinanti nella tragedia. Inoltre sono in corso le analisi sullo sterzo del bus, per capire se possa essersi verificato un malfunzionamento o un cedimento.