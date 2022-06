Drogato alla guida imbocca una pista ciclabile, ciclista travolto e ucciso

Strafatto di cocaina, ha imboccato una pista ciclabile in via Dante a Mestre e l'auto che stava guidando, una Volkswagen Polo, ha travolto e ucciso un ciclista, sorpreso alle spalle dalla vettura-pirata. Il terribile episodio è avvenuto domenica pomeriggio a Mestre, in via Dante. L'automobilista, un 36enne di Roncade, Alberto Crozzolin, è stato fermato dalla polizia locale e dichiarato in arresto per omicidio stradale mentre per il malcapitato ciclista, Dembelo Keoul, 25 anni, di origini maliane, non c'è stato nulla da fare. E' morto praticamente sul colpo, a causa delle gravi lesioni riportate.

La schianto è avvenuto attorno alle 15.30 davanti alla scuola primaria Cesare Battisti, lungo la strada ciclabile che collega la stazione ferroviaria al centro della città e nella quale è vietata la circolazione dei veicoli a motore. Nella sua folle corsa, il veicolo ha anche abbattuto alcuni paletti e un albero, quindi si è capovolta.

Il frastuono è stato udito dai residenti delle abitazioni circostanti, che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che poco dopo hanno bloccato Crozzzolin che è stato sottoposto ai test tossicologici ed è risultato positivo alla cocaina. Dembelo Keoul abitava a Marghera e lavorava alla Fincantieri: di cittadinanza italiana, il 25enne stava raggiungendo gli amici per trascorrere la domenica pomeriggio.