Tre giorni di lutto per la tragedia di Mestre. Le indagini: «Tutte le possibilità al vaglio»

Tre giorni di lutto con bandiere a mezz'asta in tutta la Regione. La richiesta è stata inviata alla presidenza del Consiglio dei ministri dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e dal governatore, Luca Zaia, per commemorare le vittime della tragedia che ha colpito Mestre ieri sera. Lo ha comunicato oggi il prefetto lagunare, Michele Di Bari, all'indomani dell'incidente costato la vita a 21 persone, per la maggior parte turisti stranieri. «Gli interventi sono stati tempestivi, Comune e Regione hanno lavorato alacremente» ha detto il prefetto «Ora è un momento di lutto per tutti, in cui stare in silenzio».

I dati consolidati, al momento, parlano di 21 persone decedute, tra le quali due minori. Di queste, 7 sono state identificate: sono l'autista trevigiano, Alberto Rizzotto, 5 ucraini e un tedesco. I feriti sono invece 15, undici dei quali già identificati: quattro ucraini, un tedesco, un francese, un croato, due spagnoli e due austriaci; tre sono minorenni, una giovane ucraina ricoverata a Padova, e due all'ospedale di Treviso.

Come precisato dal capo di Ca' Corner, il Centro coordinamento soccorsi ha avuto contatti con i consolati dei Paesi di appartenenza delle persone coinvolte nell'incidente, ma le notizie sono inoltrate in via ufficiale dalla Sala Situazione presso il ministero dell'Interno. «Ora attendiamo l'esatta identificazione delle persone - ha precisato Di Bari -, poi saranno fornite notizie più appropriate». Nel frattempo, in queste ore si sta creando una rete solidale per ospitare i parenti di vittime e feriti, che in queste ore stanno arrivando - o sono già arrivati - in città. Per il momento, ha confermato il prefetto, «sono già arrivati a Venezia i nuclei familiari di tre delle persone coinvolte».

Nessun dettaglio è stato fornito sulla dinamica di quanto successo, ancora troppo presto per avere una versione certa. «Sull'incidente girano voci infondate - ha aggiunto Di Bari - Per capire i fatti dobbiamo osservare ciò che la magistratura stra facendo. L'intera vicenda, dal punto di vista di polizia giudiziaria, è di competenza della Procura». Al momento gli inquirenti non escludono nulla, «sono in corso accertamenti capillari». Il prefetto non si sbilancia nemmeno sul possibile coinvolgimento di un altro veicolo nell'incidente: «Tutte le possibilità sono al vaglio»: ha chiosato laconico.