Cade e batte la testa a terra, escursionista recuperato dal soccorso alpino

Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 13, il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è intervenuto lungo un sentiero che da Combai porta a Miane, per un escursionista che era caduto a terra e aveva sbattuto la testa. Una squadra ha raggiunto a 380 metri di quota il 66enne originario di Milano che si trovava con la moglie e che aveva riportato un sospetto trauma cranico ed era in stato confusionale. Visitato dal personale sanitario dell'automedica, l'uomo è stato imbarellato e spostato per circa 500 metri fino a dove si trovava l'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Conegliano.