Accendono lumini per riscaldare la mansarda, incendio devasta abitazione

Hanno acceso dei lumini di cera nella mansarda della propria abitazione per intiepidire l'ambiente. Una volta usciti di casa però, dimenticandosi di spegnerli, queste fiamme hanno provocato un vasto incendio che ha devastato quasi tutto il tetto in legno dello stabile. Un'imprudenza fatale che fortunatamente non ha causato ferite. L'incendio è divampato ieri pomeriggio, 28 dicembre, poco dopo le 18, a Campea di Miane, in via Verdi, in una casa in cui vivono fratello e sorella, entrambi anziani, in quel momento non presenti in casa. A dare l'allarme sono stati infatti alcuni residenti, richiamati dalla nube di fumo che si stava propagando dall'edificio. Interessato dal fuoco un fabbricato di tre piani fuori terra che è stato evacuato. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Conegliano, Montebelluna e Treviso con tre autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 17 pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme all’ultimo piano, evitando un rogo generalizzato che potesse coinvolgere anche le abitazioni attigue. Gravi i danni all’interno della mansarda. Le operazioni di bonifica sono proseguite fino a tarda sera mentre l’accertamento sulle cause dell’incendio, da parte dei tecnici dei vigili del fuoco, sarà completato nelle prossime ore. Appare ad ora certo che alla base ci sia la presenza dei lumini di cera, lasciati accesi e fuori controllo. In supporto ai vigili del fuoco è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto.