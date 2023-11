Gita con la famiglia all'Isola dei Gabbiani, Michela muore a 52 anni

Tragedia improvvisa sul Delta del Po: Michela Scaboro, mamma di 52 anni molto conosciuta a Istrana, ha perso la vita sabato pomeriggio per un malore improvviso mentre si trovava con i suoi cari all'Isola dei Gabbiani ad Ariano Polesine, in provincia di Rovigo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la mamma di Michela era morta solo pochi giorni fa. La 52enne, con il marito e i due figli di 19 e 12 anni, aveva deciso di trascorrere un pomeriggio all'Isola dei Gabbiani proprio per ritrovare un po' di serenità dopo il dolore della perdita della madre. Nel pomeriggio Michela stava per scendere dall'imbarcazione con cui la famiglia era arrivata sull'isola quando si è accasciata a terra priva di sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi: le operazioni di recupero non sono però state facili dal momento che l'Isola dei Gabbiani non può essere raggiunta via terra. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Padova ma ogni tentativo di rianimare Michela si è rivelato vano. Una tragedia che ha colpito in questi giorni le comunità di Istrana e Paese. A Istrana Michela aveva vissuto per anni con il marito Roberto Pozzebon, originario di Sala d'Istrana. Negli ultimi anni però la famiglia si era trasferita a Padernello di Paese. Non è escluso che la data dei funerali venga fissata solo dopo l'eventuale autopsia per fare luce sulle esatte cause del decesso di Michela.