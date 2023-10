Male incurabile, il sorriso del pizzaiolo Michele si spegne a 32 anni

Originario di Agerola, in provincia di Napoli, si era trasferito nella Marca da bambino con i suoi familiari e qui era diventato un giovane pizzaiolo stimato e benvoluto. Mercoledì 11 ottobre, dopo una lunga lotta contro un cancro rivelatosi incurabile, Michele Apuzzo è mancato all'affetto dei suoi cari. Aveva solo 32 anni.

Diplomatosi all'istituto Beltrame di Vittorio Veneto, Michele lavorava alla pizzeria Panta Rei di Conegliano e viveva a Sernaglia della Battaglia. Qui, quattro mesi fa, era riuscito a coronare il suo sogno d'amore sposando in municipio la compagna Susanna in una grande festa con amici e parenti. Super tifoso del Napoli, aveva giocato da giovane in alcune società sportive del Vittoriese. Dopo la scoperta del cancro, Michele si era attivato non solo per curarsi ma anche per sostenere iniziative a sostegno delle associazioni italiane di ricerca contro i tumori.

Il messaggio della pizzeria

«Con immenso dolore vi informiamo che mercoledì sera è venuto a mancare Michele, nostro grande amico e collega. Un giovane uomo che, con la sua gentilezza e la sua creatività, ha reso le nostre giornate indimenticabili. La passione che metteva in ogni cosa che faceva è difficile da descrivere. Siamo grati per aver avuto l’onore di averlo al nostro fianco fino ad ora». Tutto il team di Panta Rei è vicino alla sua famiglia in questo doloroso momento. Lunedi 16 ottobre, per poter celebrare il suo funerale e dargli un ultimo saluto, il locale resterà chiuso tutto il giorno.

L'ultimo saluto

Michele lascia la moglie Susanna, il fratello Giuliano, il papà Vincenzo, parenti e amici tutti. Il funerale si terrà nella chiesa di Sernaglia della Battaglia alle ore 15:30. Dopo la cerimonia la salma verrà cremata. Ai partecipanti la famiglia non chiede fiori ma eventuali opere di bene.