Trovato morto in albergo a Venezia: addio allo chef Michele Prevedello

La famiglia non lo sentiva più da qualche giorno e anche i titolari dell'albergo veneziano dove lavorava, dando una mano nell'organizzazione della cucina, non avevano più sue notizie. Così mercoledì 5 giugno, all'ora di pranzo, hanno mandato qualcuno a vedere stesse bene ma Michele Prevedello, chef 45enne di Pieve del Grappa, sembrava non essere nella camera d'albergo che occupava durante il suo soggiorno in laguna.

Quando la porta d'ingresso è stata aperta il personale si è trovato di fronte la tragedia: il corpo del 45enne è stato trovato a terra, oramai senza vita. Saranno gli accertamenti medici, tra cui probabilmente anche una autopsia, a dire quando e soprattutto perché lo chef, molto noto nella frazione natale di Fietta, è deceduto. Probabilmente a risultargli fatale è stato un malore improvviso, forse un attacco cardiaco. I primi che hanno ricevuto la notizia sono stati i familiari: la mamma Maddalena, rimasta vedova quattro anni fa, il fratello Dario e la sorella Sara.

Il ricordo

«Siamo tutti sotto choc - spiega Davide Michelon, vicesindaco di Pieve del Grappa e grande amico del 45enne, che nella mattinata di ieri ha fatto visita alla famiglia - è una notizia a cui nessuno vuole credere». Diplomato all'istituto alberghiero "Giuseppe Maffioli" di Montebelluna, Michele Prevedello aveva subito iniziato a fare importi esperienze lavorative che l'avevano anche portato all'estero. Negli anni si era formato come chef di alto livello e nel suo curriculum vantava la posizione di Executive Chef al Park Hyatt di Hyderabad in India, dopo 19 anni di esperienza passati ai fornelli in varie hotel e ristoranti in Toscana. Nel 2017 aveva fatto una straordinaria esperienza partecipando alle olimpiadi dei giovani chef nella quale aveva rappresentato il nostro paese. Era senza dubbio uno dei migliori nel suo campo - ricorda con commozione Michelon - ma sicuramente la dote per la quale era veramente amato da tutti era l'umiltà. Era quello che si definisce un "gigante buono", dotato di un grande fisicità ma anche di modi molto gentili ed educati. Nella frazione di Fietta era molto amato per il suo attaccamento alle associazioni, soprattutto al gruppo Alpini di Pieve, che aiutava sempre durante le manifestazioni».