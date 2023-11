Colpo dei ladri alla De Longhi, sparito ingente carico di macchinette del caffè

Ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro il colpo che una banda di ladri ha messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì nell'area dello stabilimento De Longhi, a Mignagola di Carbonera, in via Duca D'Aosta. Ignoti si sono introdotti all'interno di un piazzale di sosta per i tir, hanno scassinato uno dei portelloni posteriori del rimorchio di un autoarticolato in sosta di una ditta di spedizioni, e si sono impossessati di un ingente quantitativo di piccoli elettrodomestici contenuti all'interno. Si tratta di diversi bancali di macchinette per il caffè di valore ingente. Il danno è in fase di quantificazione da parte dell'azienda. Indagini sono in corso a cura dei carabinieri di Treviso. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nello stabilimento e nell'intera zona di Mignagola. Si ipotizza un furto su commissione, con la merce già pronta per essere smerciata altrove, forse all'estero.