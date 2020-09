Redarguisce dei ragazzi in strada, ausiliario del traffico minacciato dalla baby gang

Ben nove ragazzi contro un solo adulto, il tutto in pieno centro città. Questo quanto successo giovedì sera verso le ore 19 a Mogliano Veneto quando una baby gang locale, per futili motivi, ha accerchiato e minacciato un ausiliario del traffico. Come riportano i quotidiani locali, a scatenare le ire del gruppo di giovani sarebbe stata una reprimenda rivolta loro dall'ausiliario in quanto stavano intralciando la strada tra Piazza Donatori di Sangue e via XXIV Maggio, insultando anche gli automobilisti di passaggio. Non paghi di quanto stavano mettendo in atti, i ragazzi si sono poi anche spostati tra via Rozone e via Vitale dove hanno continuato con le loro scorribande.

Al momento però di essere ripresi dal funzionario di Abaco parcheggi, i bulli (tutti compresi tra i 15 e 18 anni, con al seguito anche diverse ragazze) hanno iniziato ad insultare l'uomo che quindi si è allontanato per non fomentare gli animi. Purtroppo, però, a distanza di mezz'ora il branco lo ha aspettato nei pressi del Teatro Gaber, accerchiandolo e minacciandolo persino con un coltello. A quel punto, grazie al fortunoso passaggio di alcune persone estranee alla vicenda, l'ausiliario è riuscito a darsi alla fuga per poi denunciare il tutto ai carabinieri. Al momento, dalle prime ricostruzione, sembra che tutti i giovani siano già conosciuti sia ai residenti che alle forze dell'ordine in quanto già protagonisti di episodi simili nell'area di via Mameli.