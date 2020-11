Minacce via e-mail al Governatore Zaia: «Sei un asino, vorrei spararti in bocca»

Il presidente del Veneto Luca Zaia minacciato di morte: «Sei un Asino, vorrei spararti in bocca». Lo riportano i quotidiani. La frase sarebbe stata recapitata via mail al Governatore il 21 settembre scorso. Risulterebbe già una denuncia dalla polizia postale del Veneto per questa lettera, ma anche per altre ingiurie e offese sui social e inviate via posta elettronica al presidente Zaia, nei mesi scorsi. Manifestazioni di solidarietà sono giunte al Presidente del Veneto dai Governatori di altre regioni e dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. «Solidarietà per le accuse e le e al presidente, e solidarietà anche Giorgio Gori sindaco di Bergamo - ha scritto il primo cittadino di Venezia - Avanza ancora una cultura pericolosa, quella che per cui bisogna annullare gli avversari».

«Al Presidente Zaia va la solidarietà mia e dei consiglieri della Lega per le squallide minacce ricevute. Dietro a Luca Zaia ci sono centinaia di migliaia di veneti che lo sostengono e condividono la sua azione: minacciare lui significa minacciare il Popolo Veneto». Così Alberto Villanova, consigliere regionale di Zaia Presidente, commenta la notizia delle minacce ricevute nei giorni scorsi dal presidente Zaia a mezzo mail. «In democrazia, il confronto è fondamentale e chiunque ha il diritto di esercitarlo. Il dissenso però va manifestato nel rispetto della Legge e del buonsenso: una mail con minacce di morte non rientra in nessuna di queste categorie. Mi auguro che le forze dell’ordine individuino e puniscano velocemente il responsabile. Non si scherza con la vita delle persone, mai» conclude lo speaker dei gruppi afferenti alla Lega.