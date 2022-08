Minacce di morte al sindaco Perencin: è la seconda volta in un anno

Una lettera anonima indirizzata al sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, con all'interno offese e minacce di morte. Venerdì 12 agosto il primo cittadino ha consegnato la busta, ricevuta giovedì in municipio, ai carabinieri e fatto subito denuncia contro ignoti.

All'interno della lettera parolacce e minacce dirette a Perencin: sindaco e amministrazione sono stati chiamati dall'autore, rimasto anonimo, "mafiosi e incapaci". Non è la prima volta che accade: un anno fa il primo cittadino aveva ricevuto una busta con insulti e parole forti ma nessuna minaccia di morte. Difficile dire se l'autore delle due lettere sia sempre la stessa persona. Il foglio A4 su cui è stata scritta a computer l'ultima missiva era stato piegato più volte all'interno di una busta sigillata e affrancata. All'esterno l'indirizzo del Comune di Farra con nome e cognome del primo cittadino. Il messaggio era in stampatello maiuscolo. «Non ho paura e vado avanti con il mio lavoro a testa alta» le parole di Perencin. Sul caso indagano in queste ore i militari dell'Arma.

Le parole di Zaia

«Solidarietà, personale e istituzionale, al sindaco di Farra di Soligo. Le minacce e la violenza non devono mai essere uno strumento a cui ricorrere per esprimere il proprio dissenso: la diversità delle idee è un valore, e per questo sa e deve trovare modi diversi di esprimersi, sempre rimanendo nell’alveo del rispetto e della correttezza. La civiltà di una società si misura in molti modi: rispettare gli altri e rispettare le istituzioni e i loro rappresentanti è certamente uno di questi”, conclude il presidente della Regione.