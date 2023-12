Minaccia la moglie con una pistola finta, ammonimento per il marito

Il Questore di Treviso, Manuela De Bernardin, ha emesso la prima applicazione della Legge Roccella in provincia di Trevisonei confronti di un 30enne accusato di aver minacciato di morte la compagna brandendo una pistola giocattolo.

II provvedimento è scattato dopo la segnalazione alla Questura di Treviso da parte dei carabinieri di Montebelluna. A seguito delle minacce dell'uomo, i militari dell'Arma avevano eseguito una perquisizione in casa dell'uomo, trovando la pistola giocattolo priva di tappo rosso per minacciare la moglie facendo sembrare vera l'arma. Sulla base delle modifiche normative recentemente introdotte dalla Legge Roccella che ha esteso l'ambito di applicazione dell'ammonimento per violenza domestica ad un novero più ampio di reati, tra cui le minacce aggravate, il Questore di Treviso ha emesso il provvedimento di ammonimento intimando all'uomo di tenere un comportamento conforme alla legge impedendogli di compiere altri comportamenti violenti nei confronti della compagna.