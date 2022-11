«Miriam vive nell'amore», il commosso addio di famiglia e amici

Dolore e cordoglio lunedì pomeriggio, 7 novembre, nella chiesa di Fonte per l'ultimo saluto alla studentessa 22enne Miriam Ciobanu, travolta e uccisa alle prime luci dell'alba di martedì 1º novembre mentre percorreva a piedi viale Vittorio Veneto, a Pieve del Grappa, da Alessandro Giovanardi, il 23enne trovato alla guida positivo ad alcol e stupefacenti e che percorreva quel tratto di strada ad almeno il doppio del limite di velocità. Circa 500 le persone sono arrivate a Fonte per l'ultimo saluto a Miriam.

L'omelia

Una cerimonia toccante e sentita, segnata dalle parole di Don Gabriele Fregonese durante l'omelia: «Sei bella Miriam - ha esordito il parroco -, bella nella tua giovinezza, nei tuoi occhi intensi e profondi, bella nel tuo nome. Miriam avvolta nel dolore per questo incomprensibile distacco e dolore. Proprio oggi vogliamo parlare di bellezza per salutarti nel migliore dei modi, bellezza che possa dare un senso a quello che un senso non ha. La tua partenza è un dolore troppo grande per essere trascurato. Parliamo della bellezza di ognuno di noi, oggi nascosta dal dolore ma che Miriam ci chiederebbe di riportare alla luce. Bellezza come responsabilità e ritratto dell'amore che dobbiamo vivere come diritto, dovere e possibilità di pienezza nonostante tutto. La vita è troppo breve per farci travolgere dall'odio e dal dolore, amiamoci gli uni con gli altri». Al termine della cerimonia i genitori e la sorella di Miriam hanno abbracciato il feretro della giovane all'uscita dalla chiesa. Tra i presenti anche i sindaci di Fonte, San Zenone degli Ezzelini e Pieve del Grappa che hanno voluto rivolgere di persona le condoglianze e la vicinanza dei tre paesi ai familiari della 22enne.