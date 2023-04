L'auto finisce sul lago ghiacciato, intervengono i vigili del fuoco

È stata recuperata sabato mattina, 8 aprile, dai vigili del fuoco l’auto finita nel lago di Misurina nei pressi di via Monte Piana la notte scorsa dopo la perdita di controllo del conducente, un 20enne, figlio dell'ex sindaco, rimasto fortunatamente illeso. I pompieri di Pieve di Cadore intervenuti anche con l’autogrù, hanno imbragato l’auto rimasta sulla superficie del lago ghiacciato, la quale è stata riportata in strada per essere porta via dal carro attrezzi. Le operazioni di recupero dei vigili del fuoco sono terminate dopo qualche ora.