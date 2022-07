Modella stroncata da probabile overdose, la Procura apre un fascicolo su una psichiatra dell'Uls 2

Svolta clamorosa nel caso di Sara Pegoraro, la giovane di 26 anni che era residente a Fontano di Villorba strappata alla vita nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 giugno da una probabile overdose di stupefacenti. La Procura di Treviso, che aveva già aperto una fascicolo sul decesso della ragazza (per ora a carico di ignoti) per morte in conseguenza di altro reato, ha iscritto nel registro degli indagati la psichiatra della Uls 2 che aveva visto Sara il giorno prima della tragedia nel corso di un incontro che è avvenuto presso il Centro di Salute Mentale del capoluogo. Il reato a carico della dottoressa è omicidio colposo. La professionista, almeno stando alle ipotesi, non si sarebbe infatti avveduta delle tendenze suicidarie della 26enne oppure non avrebbe intercettato il grave stato mentale della ragazza che avrebbe poi portato all'overdose risultata mortale. L'autospsia sul corpo di Sara Pegoraro, che si sarebbe dovuta svolgere oggi, è stata invece fissata per venerdì prossimo e sarà effettuata dal medico legale Antonello Cirnelli.

«Aiutami per favore, voglio uscirne»: questo era stato il suo ultimo messaggio all’amica del cuore, alla quale aveva confidato la dipendenza dalla droga che faceva della sua vita un inferno. Giovedì 23 giugno, il giorno prima della suo improvviso decesso, era stata vista barcollare dai clienti di un supermercato. Sara aveva un passo incerto e ad un certo punto cade dentro ad un fossato. Successivamente sarebbe avvenuta la visita con la psichiatra, che l'ha dimessa dall'ospedale.