Intervengono in un casolare occupato dagli abusivi, carabinieri aggrediti

Blitz dei carabinieri nella tarda serata di domenica 23 giugno in una villetta abbandonato di via dei Mille a Mogliano Veneto. Due militari di circa 20 e 40 anni sono rimasti feriti, aggrediti da due cittadini nordafricani che da tempo occuperebbero lo stabile e che avrebbero dato vita ad una rissa a cui avrebbero preso parte altri tre connazionali, sembra di origine tunisina: i due stranieri che si sono scagliati contro i carabinieri, lanciando loro vari oggetti contundenti, tra cui bottiglie e bastoni, oltre a sferrare una testata. Entrambi sono stati arrestati (sarebbe stato utilizzato anche un taser) mentre i carabinieri della Compagnia di Treviso coinvolti in questo arresto "turbolento", hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici. In via del Mille, intorno alle 23 circa sono state numerose le pattuglie dell'Arma intervenute, con l'ausilio anche di un'ambulanza del Suem 118. Determinante per l'intervento dei carabinieri l'allerta lanciata da alcuni residenti.

«Ieri sera tardi alcuni cittadini hanno segnalato una rissa in corso tra il Terraglio e via del Mille, al civico 2 dove si trova una villetta che apparteneva ad una cooperativa, chiusa da anni, e l'ex albergo "La Meridiana", dove erano già stati segnalati degli abusivi» ha spiegato il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato «gli ingressi erano stati murati ed erano state interessate anche le proprietà. Nonostante cià alcuni sono riusciti ugualmente ad entrare nella villetta: ringrazio le forze dell'ordine per il loro intervento e per i cittadini che sono stati attenti ed è stato possibile intervenire subito». Nella zona sarebbero frequenti, ha riferito sempre Bortolato, gli interventi da parte della polizia locale.