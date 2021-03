Mogliano: «L'aggressore ha usato un coltello da cucina, sferrati 20 colpi»

«Stiamo vagliando qualsiasi circostanza ed elemento». Il Comandante dei carabinieri di Treviso, Ermanno Magistris, commenta con queste parole le indagini in corso sull'accoltellamento avvenuto lunedì sera, 22 marzo, in via Marignana a Mogliano Veneto.

Secondo quanto affermato dal Comandante, il 16enne che ha aggredito la studentessa Marta Novello, avrebbe «utilizzato un coltello da cucina sferrando circa venti fendenti su più parti del corpo contro la ragazza. L'aggressore non è riuscito a rubare nulla alla 26enne. L'ipotesi principale resta, per ora quella della rapina. Non risulta che il giovane fosse in cura per qualche disagio psichico e, al momento dell'arresto, non è risultato aver assunto alcol o droghe. Al momento si trova rinchiuso nel carcere minorile di Santa Bona» conclude Magistris.