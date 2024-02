Accoltellato alle spalle da un balordo, 24enne ferito in ospedale. Telecamere al setaccio

Un regolamento di conti tra bande criminali? Una spedizione punitiva per un debito non pagato? Sono queste le piste investigative che i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto stanno seguendo per dare una spiegazione all'episodio avvenuto nella serata di ieri, 14 febbraio, a Mogliano Veneto, in piazzetta Teatro. Erano da poco trascorse le 21.50 circa quando un cittadino moldavo di 24 anni 24 ed un suo connazionale, entrambi residenti a Mogliano, con gravi precedenti penali, stavano chiacchierando seduti su una panchina, quando ad tratto una persona incappucciata ha aggredito il 24enne, colpendolo alle spalle con un coltello. Il malvivente si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Soccorso da personale del Suem 118, il giovane, abbastanza vigile, è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per essere sottoposto alle cure del caso. Intervenuta per gli accertamenti del caso una pattuglia della stazione di Casale sul Sile che ha sequestrato il coltello utilizzato dal balordo per l'aggresione. In queste ore sono al vaglio le telecamere di videosorveglianza del centro moglianese: si cercano indizi utili per arrivare a dare un nome ed un volto al responsabile.