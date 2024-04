Allarme bomba a Pasquetta, fermati i presunti autori dell'ordigno finto

Sono stati identificati in queste ore dai carabinieri i due autori della finta bomba posizionata in via Donizetti a Mogliano Veneto la mattina di Pasquetta, lunedì 1° aprile. L'involucro a forma di missile era stato segnalato ai militari dell'Arma da svariati residenti preoccupati che l'ordigno potesse esplodere.

Grazie all'intervento di vigili del fuoco e artificieri che si erano subito mobilitati chiudendo la strada, al termine degli accertamenti era risultato che l'involucro a forma di missile era innocuo. Un Pesce d'aprile di pessimo gusto che ora avrà conseguenze di natura penale per i due presunti autori della finta bomba, identificati dai carabinieri al termine delle indagini avviate sul caso. Si tratta di due lavoratori italiani residenti in zona, uno sulla quarantina l'altro un 50enne che avrebbero agito con l'intento di fare uno scherzo in occasione del 1º aprile. Ora però rischiano una denuncia per il reato di procurato allarme.