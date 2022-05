Finge di chiedere informazioni ad un'anziana, le ruba la collana

Anziani nuovamente nel mirino di ladri senza scrupoli. L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto ieri mattina, 18 maggio, e ha visto come vittima una ultraottantenne che ha subito, ieri mattina in via Selve, a Mogliano Veneto, il furto di una collanina in oro che portava al collo. La donna stava passeggiando quando una ragazza, dopo averla avvicinata con la scusa di chiedere informazioni, è riuscita a sfilarle dal collo il gioiello, del valore di alcune centinaia di euro, per poi allontanarsi attraverso le vie circostanti. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Treviso.