Ingannano anziana, entrano in casa sua e la derubano

Nella serata di ieri due donne si sono introdotte con banale scusa presso l'abitazione di una 75enne pensionata dimorante a Mogliano Veneto e mentre una distraeva la vittima l'altra riusciva a sottrarle la somma di denaro in contante di qualche centinaio di euro circa custodita in camera da letto. Le due malfattrici, allontanatesi in auto, sono attivamente ricercate. Indagini in corso della Stazione CC di Mogliano V.