Spaccio di marijuana e hashish, 25enne denunciato

Dopo l'arresto, lo scorso 12 novembre, di un 29enne italiano, trovato in possesso di svariate dosi di marijuana e hashish, i carabinieri di Zero Branco hanno effettuato una nuova operazione anti-droga alle porte del capoluogo. E' stato infatti denunciato in stato di liberta' un 25enne di nazionalità marocchina, residente a Mogliano Veneto, trovato in possesso, durante una perquisizione personale e domiciliare, di quasi 25 grammi di marijuana, una dose di hashish e 740 euro in contanti probabilmente frutto dell'attività di spaccio. Sequestrati al nordafricano alcune dosi di droga e denaro.