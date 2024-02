Muore in bicletta sbattendo contro un'auto, prosciolta la donna che era al volante

Non ci furono le condizioni per evitare lo scontro. La perizia tecnica disposta dal giudice era stata chiara: quell'incidente non fu dovuto alla guida irresponsabile della donna al volante, una 24enne di Roncade, ma alla manovra del ciclista. Così la giovane è stata oggi1 febbraio prosciolta dal reato di omicidio stradale in udienza preliminare.

Quella di Giorgio Sfriso, un pensionato 77enne di Mogliano Veneto, era stata una morte terribile. L'uomo era deceduto il 6 ottobre dopo due lunghi giorni di agonia all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva subito dopo il sinistro. In sella alla sua bicicletta Sfriso era stato travolto da una Panda, con alla guida la 24enne, nella zona di piazza San Pio X a Mogliano, tra via Tavoni e via De Gasperi. Secondo la consulenza tecnica il 77enne era sbucato da una laterale e si era correttamente immesso lungo la strada. In direzione opposta invece l'auto dell'investitrice. Ad un certo punto però Sfriso aveva improvvisamente sterzato a sinistra nel tentativo di prendere un'altra direzione andandosi a scontrare con la Panda.

La perizia ha accertato che la ragazza correva rispettando il limite di velocità consentito, che in quella porzione della rete viaria moglianese è di 50 chilometri all'ora, ma che non avrebbe avuto il tempo di accorgersi del ciclista né in margini per tentare di frenare o evitarlo. Decisive per la ricostruzione del sinistro erano state le telecamere di video sorveglianza presenti nella zona e che avevano ripreso tutta la scena.