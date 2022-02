Ruba una bici e la regala alla cugina, 36enne denunciato

I carabinieri di Mogliano Veneto hanno deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione un 36enne di origini marocchine. La denuncia a carico dello straniero è scattata a seguito del furto di una bicicletta da donna subìto il 1° febbraio scorso da una 33enne moglianese che nei giorni successivi aveva rinvenuto la propria bicicletta, regolarmente lucchettata ad una rastrelliera nei pressi della Stazione Ferroviaria di Mogliano e aveva quindi chiesto l'intervento dei militari. Dai primi accertamenti è emerso che lo straniero aveva nel frattempo ceduto la bicicletta in questione "in regalo" ad una cugina che la stava utilizzando. La refurtiva e' stata restituita alla legittima proprietaria.