Occupano un casolare e poi picchiano i carabinieri, "abusivi" assolti dai reati più gravi

Il pubblico ministero aveva chiesto pene molto severe: 5 anni e due mesi (due anni e 10 mesi e due anni e 8 mesi) per la resistenza, le lesioni e i danneggiamenti di cui il 46enne R.M. e il 26enne Z.M. (tra loro imparentati) si sarebbero resi responsabili la notte tra il 23 e il 24 giugno quando erano arrestati a Mogliano. Ma dopo l'appassionata arringa conclusiva del loro difensore, l'avvocato Marco Borella, il giudice gli ha assolti dai reati più gravi. Il processo, che si teneva con il rito abbreviato, si è concluso oggi 15 luglio con la condanna del 46enne a 6 mesi per il solo fatto di aver rotto il finestrino della macchina dei carabinieri. Il 26enne è stato invece dichiarato non colpevole per le lesioni e il danneggiamento e dichiarato responsabile (8 mesi con la sospensione condizionale della pena) di una resistenza e della testata che avrebbe dato un militare. Nei confronti di R.M il legale aveva presentato la richiesta di una pena alternativa che però, visti i precedenti, non è stata accolta. A Z.M è stata revocata la misura cautelare degli arresti in carcere.

Le manette erano scattate in seguito ad un blitz di carabinieri, su segnalazione di alcuni residenti, in una villetta abbandonata di via dei Mille. Nel corso dell'operazione due militari, di 40 e 20 anni, erano rimasti feriti in seguito all'aggressione dei nordafricani che da tempo avrebbero occupato lo stabile e che nell'occasione avrebbero dato vita ad una rissa a cui avrebbero preso parte anche altre tre persone tutte connazionali che sono state identificate e nei confronti dei quali è stato aperto un fascicolo di indagine.

R.M e Z.M si sarebbero scagliati contro i carabinieri lanciando loro vari oggetti contundenti, tra cui bottiglie e bastoni. Uno degli operanti è stato colpito da una testata. Una volta finiti in manette avrebbero inoltre danneggiato l'interno delle “gazzelle” della Compagnia di Treviso.