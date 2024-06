Blitz anti-abusivi delle forze dell'ordine, due stranieri irregolari fermati

Oggi, 28 giugno, sin dalle prime luci dell'alba, è in corso un "blitz" condotto da pattuglie dell'Arma dei carabinieri di Treviso, in collaborazione con assetti della Polizia Locale, presso lo stabile dismesso sito in via dei Mille di Mogliano Veneto, teatro, ad inizio settimana, di disordini che avevano visto quali protagonisti svariati stranieri in evidente stato di alterazione psico-fisica che avevano trovato rifugio nell'area, conclusisi con l'arresto per resistenza a pubblico Ufficiale e lesioni, operato dai militari dell'Arma intervenuti nella circostanza, di un 26enne e di un 46enne di origini tunisine.

Sono stati rintracciati sul posto e condotti in caserma dai carabinieri due stranieri, sul conto dei quali sono stati svolti accertamenti da parte della Questura: entrambi sono risultati irregolari e nei loro confronti saranno avviate procedure per espulsione. I tunisini sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici e per aver concorso ai disordini di domenica sera durante i quali hanno lanciato oggetti contundenti e minacciato con atteggiamenti ostili i carabinieri.

Al termine dell'operazione di polizia saranno adottate, in collaborazione con la proprietà dello stabile e l'Amministrazione comunale moglianese, ulteriori misure di carattere logistico per impedire definitivamente eventuali, ulteriori intrusioni nel sito da parte di sbandati e irregolari.