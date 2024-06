Occupano un casolare e poi picchiano i carabinieri, restano in carcere i due abusivi

Resteranno in carcere, in attesa del processo per direttissima, i due cittadini tunisini arrestati nella serata di domenica 23 a Mogliano Veneto. Il giudice Mabel Manca ha deciso che 46 R.M e il 26enne Z.M (tra loro imparentati) abbiano dimostrato un comportamento violento, privo di autocontrollo ed essendo entrambi senza fissa dimora - si tratterebbe infatti di due immigranti in stato di clandestinità - restino sottoposti alla misura cautelare del carcere. L'avvocato Sabrina Dei Rossi, che nell'occasione sostituiva il collega Marco Borella, ha chiesto termini a difesa. Il procedimento in cui i due devono difendersi dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, si svolgerà il prossimo 10 luglio.

L'arresto aveva fatto seguito ad un blitz di carabinieri, su segnalazione di alcuni residenti, in una villetta abbandonata di via dei Mille. Nel corso dell'operazione due militari, di 40 e 20 anni, erano rimasti feriti in seguito all'aggressione dei nordafricani che da tempo avrebbero occupato lo stabile e che nell'occasione avrebbero dato vita ad una rissa a cui avrebbero preso parte anche altre tre persone tutte connazionali.

R.M e Z.M si sarebbero scagliati contro i carabinieri lanciando loro vari oggetti contundenti, tra cui bottiglie e bastoni. Uno degli operanti è stato colpito da una testata. Una volta finiti in manette avrebbero inoltre danneggiato l'interno delle “gazzelle” della Compagnia di Treviso.