Auto rubate e di traverso sulla strada, ladri fanno razzia di pc portatili alla Brevi

Clamoroso colpo la scorsa notte, per un bottino di diverse decine di migliaia di euro, all'interno dell'azienda "Brevi" di Bonisiolo di Mogliano Veneto, in via Tintoretto. Attorno alle 3 del mattino i malviventi, utilizzando un'autovettura e un furgone, hanno abbattutto i cancelli della ditta di commercio all'ingrosso di materiale informatico e una volta all'interno si sono impossessati di svariati computer portatili. Per garantirsi la fuga il commando ha posizionato di traverso altri due veicoli, poi risultati rubati (uno è stato trafugato in un B&B della zona), sulle vie di accesso alla ditta, quindi si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Su questo clamoroso blitz i carabinieri di Treviso hanno aperto un'indagine: acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Sempre nella mattinata di oggi i militari della stazione di Mogliano Veneto hanno svolto un sopralluogo presso lo stadio di calcio comunale. Qui, ignoti, verosimilmente nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 12 maggio, si sono introdotti danneggiando alcune attrezzature ed impossessandosi di vari indumenti sportivi per un danno complessivo superiore ai 1000 euro.