La "banda del buco" entra in tabaccheria e la svaligia: razzia di sigarette e denaro

I carabinieri di Mogliano Veneto sono intervenuti nella mattinata di oggi, 2 agosto, presso la rivendita tabacchi "Svariolotto", nella frazione di Bonisiolo. Ignoti, nottetempo, si sono introdotti in un'abitazione attigua all'esercizio commerciale, al momento disabitata, e dopo aver praticato un foro nel muro di circa 60 centimetri, probabilmente utilizzando una mazzetta da muratore, sono riusciti ad entrare all'interno, impossessandosi di varie confezioni di tabacchi e del fondo cassa pari a poche centinaia di euro per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso; al setaccio le telecamere presenti nella zona.