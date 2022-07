Getta la droga dalla finestra ma il "pacco" si incastra su un albero, 30enne finisce nei guai

Trecento grammi di cocaina, che il giovane non ha trovato di meglio che lanciare dalla finestra della sua abitazione. Peccato che il "pacchetto" sia finito su un albero: l'uomo (difeso dall'avvocato Fabio Crea) che ha sostenuto oggi, 22 luglio, l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia - in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere - era stato quindi arrestato in flagranza di reato.

Si tratta di un 30enne albanese, incensurato, che ha ottenuto gli arresti domiciliari. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Cittadella nell'ambito di una indagine disposta dalla Procura di Padova e che aveva portato all'arresto, il 5 luglio scorso, di altre due persone, un italiano di 77 anni e un albanese di 35, trovati in possesso di un etto di cocaina purissima.

Mercoledì sera, intorno alle 20, il blitz a colpo sicuro nella casa che il giovane affittava a Mogliano. Alla vista dei carabinieri il 30enne non ha trovato di meglio che gettare lo stupefacente dal balcone ma il "pacco" è rimasto incastrato tra i rami di un albero. Come per l'arresto di Castelfranco, pare che gli investigatori fossero sulle tracce del presunto spacciatore, che era stato probabilmente intercettato telefonicamente.