Intasca le caparre del soccer camp e sparisce, condannato 45enne

Circa 50 mila euro complessivi di adesione ad un campo estivo di calcio che però non si è mai svolto. E, invece di restituire la somma ai genitori dei ragazzini iscritti, l'uomo sarebbe letteralmente sparito nel nulla con il tasca il denaro. Ivan Pasqualotto, 45enne di Castelfranco, rappresentante di un associazione sportiva che organizzava camp di calcio estivi per pulcini ed esordienti della provincia di Treviso, è stato condannato oggi, mercoledì 27 ottobre, a 4 mesi e 10 giorni di carcere per appropriazione indebita. La pena è stata sospesa a condizione che l'uomo, entro sei mesi, risarcisca le parti civili, in tutto otto famiglie della ProMogliano e del Preganziol difese dall'avvocato Giorgio Gargano di Venezia, dei 350 euro che rappresentavano la quota pagata per ogni piccolo atleta.

Il camp si sarebbe dovuto svolgere tra il 26 giugno e il 2 luglio e tra il 4 luglio e il 9 luglio del 2016 a Forni di Sopra. In passato l'uomo non aveva mai avuto problemi con l'organizzazione di simili eventi ma qualche giorno prima dell'inizio dello stage estivo Pasqualotto aveva mandato un sms alle famiglie: «Sono spiacente di informarvi che per problemi di gestione il camp di quest'anno non si svolgerà. Vi restituirò i soldi che avete versato come caparra». Invece nessuno dei genitori vede più il becco di un quattrino e l'uomo sarebbe svanito con in tasca il denaro delle iscrizioni, che avrebbero riguardato oltre 160 bambini.

«In quel periodo - ha ammesso l'imputato sentito durante una delle udienze del processo a suo carico - avevo dei problemi personali e di lavoro e per questo avevo trattenuto i soldi». Oggi la sentenza di colpevolezza.