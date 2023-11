Chiazze di gasolio in un canale, intervengono i vigili del fuoco

Due ampie chiazze di idrocarbuti, quasi certamente gasolio, sono state avvistate a pelo d'acqua, nel primo pomeriggio di oggi, 13 novembre, lungo il corso del canale Pianton a Mogliano Veneto, nella zona di via don Gottardi, laterale di via Roma. A dare l'allarme al 115 sono stati alcuni residenti che hanno chiesto l'intervento anche della polizia locale che ora svolgerà indagini per accertare il responsabile dello sversamento. I vigili del fuoco hanno posizionato alcune apposite panne assorbenti, utilizzate proprio per contenere l'inquinamento ed evitare che la macchia si propagasse. Già ieri, domenica 13 novembre, erano arrivate le prime segnalazioni da parte di alcuni cittadini al sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato.