Era in possesso di un coltello di 20 centimetri, 19enne denunciato

Intorno alle 5 del mattino di oggi, 6 marzo, i carabinieri della stazione di Mogliano hanno proceduto al controllo di due 19enni del posto. Il primo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di quasi 20 cm, con una lama di 8, di cui non forniva giustificato motivo per averlo portato al'esterno mentre l’altro giovane, nel corso delle operazioni, tentava di disfarsi di un involucro contenente 10 grammi circa di hashish, subito recuperato e posto in sequestro dai militari. Il possessore del coltello e’ stato quindi denunciato a piede libero per porto di armi o oggetti atti ad offendere mentre il secondo giovane sarà segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacenti.