Ladri scassinano la casetta dell'acqua, danni ingenti per rubare 15 euro

Il furto nella notte tra venerdì e sabato a Mogliano Veneto, in piazza Berto. Indagano i carabinieri, telecamere al setaccio per identificare il responsabile

Ladri in azione nella notte tra venerdì e sabato a Mogliano Veneto, in piazza Berto. Nel mirino il distributore dell'acqua che è stato scassinato e quindi danneggiato da un ignoto ladro che ha provocato così danni per migliaia di euro per rubare appena 15 euro circa in monete. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto che hanno passato al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, a caccia del responsabile.