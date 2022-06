Bimbo tolto agli affidatari, la Ulss 2 ha scelto una nuova famiglia

C'è un'altra famiglia che attende il bambino 9 anni anni che esattamente un anno fa è stato tolto agli affidatari di Mogliano Veneto, con un provvedimento del Tribunale dei Minori motivato da una relazione dei servizi sociali della Ulss 2. Il ragazzino si trova ora in una comunità a Conegliano. Dodici mesi dopo quel fatto, che ha causato un grave stress emotivo al piccolo, sarebbe questa la soluzione trovata dalla Usl 2 per restituire un po' di normalità al piccolo, che soffrirebbe tra l'altro di un ritardo cognitivo di cui però “mamma” e “papà” non sarebbe stati messi a conoscenza.

Il legale della famiglia, l'avvocato Giovanni Bonotto, gioca però le sue carte. In attesa degli esiti dell'inchiesta aperta dalla Procura di Treviso, coordinata dal pubblico ministero Mara De Donà, in cui si ipotizzano i reati di abuso in atti d’ufficio, falso ideologico in atto pubblico, omissione di atti d’ufficio e minaccia, a carico del dottore responsabile del servizio e tutti gli operatori che sono intervenuti nel caso, è pronta una seconda denuncia, questa volta a carico della coordinatrice della scuola paritaria di Preganziol frequentata dal bimbo. Era stata la sua relazione a far esplodere il caso: secondo la suora il piccolo sarebbe stato "vittima di violenze e percosse, umiliazioni con docce fredde, come punizione per avere fatto la pipì a letto" e avrebbe avuto i capelli strappati. L'accusa ipotizzata sarebbe quella di calunnia. Inoltre l'avvocato Bonotto sta redigendo gli atti per una azione, questa volta in sede civile, contro tutte le persone coinvolte, sulla base del fatto che nell'autunno del 2020 il bambino sarebbe stato oggetto di una pratica relativa all'adottabilità da parte degli affidatari.